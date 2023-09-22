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14:55, 22 сентября 2023Россия

Минобороны раскрыло подробности ракетной атаки на Севастополь

Минобороны: cредства ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские cредства ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. Подробности произошедшего раскрыло Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведомстве подтвердили, что в результате было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота России. По данным министерства, жизнь одного военного спасти не удалось.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что гражданская инфраструктура Севастополя и люди, находящиеся на улице, в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины не пострадали. По его словам, в домах в районе происшествия не зафиксировали даже выбитых стекол.

Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По словам Развожаева, осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского.

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    Константин Лысяков
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