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14:41, 22 сентября 2023Россия

Власти описали последствия удара ВСУ по штабу Черноморского флота

Развожаев: при ударе ВСУ по штабу флота гражданская инфраструктура не пострадала

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Гражданская инфраструктура и люди, находящиеся на улице, не пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота в Севастополе. Такую предварительную информацию озвучил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали», — сообщил он.

Описывая последствия удара, Развожаев отметил, что на месте случившегося не зафиксировали даже выбитых стекол. Подомовой обход территории продолжается.

Также по поручению губернатора в городе развернули оперативный штаб. Специалисты экстренных служб продолжают тушить пожар в штабе.

О ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота стало известно днем 22 сентября. Осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского.

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    Варвара Родикова
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