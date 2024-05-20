Удар ВСУ по окрестностям Луганска был нанесен французской ракетой

РИА: ВСУ ударили по окрестностям Луганска французской ракетой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по окрестностям Луганска ракетами французского производства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Удар был нанесен утром 20 мая по жилым кварталам поселка Юбилейный в Луганске. После прилета возник пожар.

«Очередное подтверждение использования западного вооружения для нанесения удара по гражданским объектам. "Made in France" (сделано во Франции — прим. "Ленты.ру") — французские "партнеры" помогают [ВСУ] уничтожать мирное население в Луганске», — отметил собеседник агентства.

На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.