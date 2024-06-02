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21:38, 2 июня 2024Экономика

В США предложили засыпать песок в шестеренки военной промышленности России

FT: Минфин США призывает больше препятствовать развитию российского ВПК
Уолли Адейемо

Уолли Адейемо. Фото: Hannah McKay / Reuters

Страны Запада должны больше препятствовать развитию военно-промышленного комплекса (ВПК) России, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо в колонке для Financial Times.

По его мнению, назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ говорит о том, что Москва хочет направить экономику страны на производство военной техники. Адейемо подчеркнул, что такая смена экономической политики является прямым результатом целенаправленных усилий США по санкциям и экспортным контролем для давления на российский ВПК.

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Замминистра отметил, что недавно приезжал на Украину и в Германию для обсуждения того, как и дальше «засыпать песок в механизмы российской военной машины». Он призвал расширить санкции, чтобы в Россию не попадали чувствительные товары двойного назначения — от станков до микроэлектроники. По мнению Адейемо, чтобы достичь этой цели необходима помощь частного сектора.

Вместе с этим чиновник призвал финансовые институты в США и в странах-партнерах проверить свои корреспондентские отношения с государствами, которые оказывают материальную поддержку российской военно-промышленной базе.

Ранее Адейемо анонсировал дополнительные ограничения в отношении российского импорта, чтобы усилить давление на поставщиков компонентов для ВПК. Он отметил, что США беспокоит содействие в поставках таких товаров в Россию со стороны Китая.

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      Сергей Грехов
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