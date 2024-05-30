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11:19, 30 мая 2024Экономика

США собрались ужесточить возможность получения товаров для России

Замминистра финансов США Уолли Адейемо предупредил о новых санкциях против РФ

Фото: yilei sun / Reuters

Белый дом намерен ввести дополнительные ограничения в отношении российского импорта, чтобы усилить давление на поставщиков компонентов для военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По его словам, Вашингтон должен сделать больше для того, чтобы Россия не получала товары, необходимые для производства вооружений. Чиновник назвал визит в Киев одним из этапов обсуждения расширения санкционного режима.

Адейемо отметил, что в том числе США беспокоит содействие в поставках таких товаров в Россию со стороны Китая. Он также признал, что фундаментально его страна не решит вопрос в одиночку, нужно содействие со стороны союзников и партнеров.

Какие именно ожидаются ограничения, замглавы Минфина не уточнил. Однако понятно, что речь идет о санкциях против любой компании и физического лица, оказывающего поддержку российскому ВПК.

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Последним серьезным шагом со стороны США в этом вопросе был указ президента страны Джо Байдена в декабре прошлого года, который позволял Минфину вводить санкции в отношении финансовых организаций из третьих стран за содействие в поставках товаров для ВПК и обслуживание санкционных лиц.

Его исполнение привело к отказу многих банков проводить расчеты с Россией. В том числе под удар попали торговые отношения с Турцией и Китаем. По состоянию на конец весны решить вопрос не удалось, а падение импорта, связанное с невозможностью оплатить товары, Центробанк называет одним из условий укрепления рубля в последние месяцы.

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      Платон Щукин
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