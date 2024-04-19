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13:45, 19 апреля 2024Экономика

Центробанк признал сложности с получением валюты

ЦБ объяснил падение импорта и экспорта высокой ставкой и сложностью с расчетами

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Рекордный за последние пять кварталов профицит текущего счета платежного баланса, составивший 22 миллиарда долларов, сформировался за счет резкого падения импорта, который существенно опередил снижение экспорта. Об этом со ссылкой на комментарий Центробанка пишет «Коммерсантъ».

Экспорт сократился из-за более низких, чем годом ранее, цен на нефть, газ, уголь и ряд металлов, а также новых запретов со стороны западных стран и повышения пошлин. Дополнительной причиной стало падение экспорта нефтепродуктов, что связано с уменьшением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из-за атак беспилотников.

В импорте основным ограничением стали, как объясняет регулятор, высокие процентные ставки, угнетающие спрос. В то же время в ЦБ признали, что сложности с расчетами, которые мешали как получить валюту за проданные товары, так и расплатиться за поставки в страну, тоже внесли ощутимый вклад в итоговый результат.

Импорт упал до минимальных за последние семь кварталов 67 миллиардов долларов. Рост поставок автомобилей, оборудования и транспортных средств, что связано с повышением с 1 апреля утилизационного сбора, лишь частично компенсировал провал.

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Сергей Пухов из Центра развития НИУ ВШЭ отмечает, что с поправкой на сезонность импорт сокращается третий квартал подряд, причем происходит это на фоне высокой потребительской активности, которая должна была стимулировать его. В марте падение составило уже семь процентов в годовом выражении.

При этом эксперт отметил, что ухудшение ситуации с расчетами и мартовский рост экспорта означает, что существенная часть выручки остается на счетах зарубежных банков, получить ее российские компании пока не могут. Из-за этого иностранные активы достигли 22,6 миллиарда долларов, хотя в конце прошлого года составляли только 4,8 миллиарда.

Ранее китайская таможня сообщила о первом с лета 2022 года падении экспорта в Россию в марте. Падение составило сразу 16 процентов в годовом выражении. Участники рынка объясняют такую ситуацию невозможностью расплатиться за поставки из-за политики китайских банков, которые избегают работать с российскими клиентами из-за санкционных рисков.

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      Платон Щукин
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