В Турции опровергли скорое улучшение ситуации с платежами из России

РИА Новости: турецкие банки не подтвердили улучшение ситуации с платежами из РФ

Сообщения о том, что турецкие банки с июня начнут наращивать платежи из России, удивили представителей самих организаций. Источник РИА Новости в одном из банков опроверг эту информацию, отметив, что конкретных подвижек в этом вопросе нет.

По его словам, стороны регулярно обсуждают ситуацию, и позитивные перемены были бы благоприятны для бизнеса, но говорить о каких-либо скорых изменениях не приходится.

Таким образом, собеседник агентства не подтвердил ожидания некоторых представителей российского бизнеса, которые сообщили о расширении «зеленого списка» в следующем месяце. Под таким списком понимаются категории товаров, платежи по которым проходят без особых сложностей.

О готовности турецких банков проводить платежи за товары народного потребления, электронику, продукцию автомобильного и машиностроительного секторов рассказал гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин. В настоящее время импорт этих категорий существенно осложнен, нередко платежи идут через третьи страны.

Проблемы с трансграничными расчетами с Турцией и другими странами возникли с начала 2024 года. Они связаны с указом президента США Джо Байдена, позволяющим вводить санкции в отношении иностранных финансовых организаций за обслуживание лиц, находящихся под антироссийскими санкциями, а также содействие в поставках товаров для оборонной сферы. В таких обстоятельствах банки стараются не рисковать, чтобы случайно не нарушить требования.