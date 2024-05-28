Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:17, 28 мая 2024Экономика

В Турции опровергли скорое улучшение ситуации с платежами из России

РИА Новости: турецкие банки не подтвердили улучшение ситуации с платежами из РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сообщения о том, что турецкие банки с июня начнут наращивать платежи из России, удивили представителей самих организаций. Источник РИА Новости в одном из банков опроверг эту информацию, отметив, что конкретных подвижек в этом вопросе нет.

По его словам, стороны регулярно обсуждают ситуацию, и позитивные перемены были бы благоприятны для бизнеса, но говорить о каких-либо скорых изменениях не приходится.

Таким образом, собеседник агентства не подтвердил ожидания некоторых представителей российского бизнеса, которые сообщили о расширении «зеленого списка» в следующем месяце. Под таким списком понимаются категории товаров, платежи по которым проходят без особых сложностей.

Материалы по теме:
Два крупных банка Китая перестали принимать платежи из России в юанях. Как на них повлияли возможные санкции США?
Два крупных банка Китая перестали принимать платежи из России в юанях.Как на них повлияли возможные санкции США?
21 марта 2024
«Это связано с беспрецедентным давлением США». Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян
«Это связано с беспрецедентным давлением США». Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян
1 февраля 2024

О готовности турецких банков проводить платежи за товары народного потребления, электронику, продукцию автомобильного и машиностроительного секторов рассказал гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин. В настоящее время импорт этих категорий существенно осложнен, нередко платежи идут через третьи страны.

Проблемы с трансграничными расчетами с Турцией и другими странами возникли с начала 2024 года. Они связаны с указом президента США Джо Байдена, позволяющим вводить санкции в отношении иностранных финансовых организаций за обслуживание лиц, находящихся под антироссийскими санкциями, а также содействие в поставках товаров для оборонной сферы. В таких обстоятельствах банки стараются не рисковать, чтобы случайно не нарушить требования.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ заявила о росте активности НАТО у границы России. Альянс отрабатывает ядерные удары по территории страны

      Пассажирский самолет эвакуировали из-за надписи на салфетке

      Россиянин вернулся из поездки с животными в кишечнике

      В России решили ввести сбор за использование иностранного софта

      Samsung увеличит производство смартфонов в Китае

      Уголовное дело возбудили после кражи 27 лифтов в российском городе

      На Украине признались в симпатии к внутреннему стержню Армении

      Группа «Би-2» заявила об отмене выступления в Казахстане

      Раскрыты порождающие вирусные видео темы

      Мировой экономике предсказали падение из-за торговой войны Китая и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше