Турция пообещала улучшить ситуацию с платежами из России в июне

«Известия»: с июня турецкие банки возобновят прием платежей по ряду категорий

Банки Турции обещают расширить прием платежей из России, включив в «зеленый список» ряд категорий товаров. Об этом со ссылкой на договоренность с местными финансовыми организациями «Известиям» рассказали коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский и другие участники рынка.

По его словам, на словах решение принято еще в мае, но возобновление трансакций пока не наблюдается. Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин подтвердил серьезное оживление в общении с турецкими контрагентами.

Предполагается, что снова проводить платежи напрямую можно будет за товары народного потребления, электронику, а также продукцию автомобильного и машиностроительного секторов. Ранее в список разрешенных вошли продукты питания, медикаменты, сельхозпродукция, текстиль, платежи в сегментах туризма и образования.

Проблемы с трансграничными расчетами с Турцией возникли с начала года. Они связаны с указом президента США Джо Байдена, позволяющим вводить санкции в отношении иностранных финансовых организаций за обслуживание лиц, находящихся под антироссийскими санкциями, а также содействие в поставках товаров для оборонной сферы.

На этом фоне банки стран, через которые в Россию в последние два года проходят основные поставки (Турция, Китай, ОАЭ, страны бывшего СССР), начали блокировать большое количество платежей из-за опасности принять участие в цепочке таких поставок.

По словам Порошина, в последние три месяца импорт из Турции резко просел, хотя спрос на него резко вырос. Источник из бизнес-объединения отметил, что компании перешли на платежи через третьи страны, что значительно дороже и дольше.

Алексей Тараповский из Anderida Financial Group добавил, что для ускорения трансакций российские компании начали открывать филиалы в Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане, Белоруссии.

Ранее глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что из-за проблем с обслуживанием трансакций в Турции сроки доставки иностранных автозапчастей значительно увеличились.