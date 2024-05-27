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10:02, 27 мая 2024Экономика

В Турции рассказали о последствиях проблем в расчетах с Россией

Аналитик Эрчин: проблемы в расчетах с РФ привели к кризису в промсекторе Турции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Проблемы в расчетах с Россией привели к кризисной ситуации в ряде отраслей турецкой экономики, включая машиностроение и промышленный сектор. О последствиях трудностей с платежами с РФ рассказал экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, его слова приводит РИА Новости.

Нынешнее кризисное состояние вышеуказанных отраслей турецкой экономики он назвал серьезным. Эксперт посетовал, что местные власти до сих пор не решили вопрос о возможных обходных путях для проведения транзакций с российскими контрагентами. «Печально, что вопрос с трансфером до сих пор не решен или не найдены третьи пути, но я думаю, что торговля будет продолжаться каким-то косвенным образом», — заявил Эрчин.

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Аналитик добавил, что трудности с платежами в меньшей степени затронули сегмент продуктов питания. В то же время другие отрасли турецкой промышленности ощутили на себе последствия проблемы в полной мере. При этом аналитик ожидает, что платежи между турецкими и российскими компаниями продолжатся. Однако каким именно способом, он предполагать не стал.

Ранее еще об одном последствии трудностей с платежами между РФ и Турцией сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он заявил, что из-за проблем с обслуживанием транзакций местными банками и финансовыми организациями сроки доставки иностранных автозапчастей значительно увеличились. Сейчас время в пути составляет в среднем не менее одного месяца, а в некоторых случаях может достигать 45 дней.

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      Анатолий Акулов
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