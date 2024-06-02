Венгрия прокомментировала свое участие в конференции по Украине в Швейцарии

МИД: Венгрия не подтвердила свое участие в конференции по Украине в Швейцарии

Венгрия еще не подтвердила свое участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Политик задался вопросом, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны. Сийярто подчеркнул, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом.

Ранее Саудовская Аравия отказалась участвовать в июньском саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на попытки срыва саммита в Швейцарии, который должен состояться 15-16 июня.