Зеленский призвал Израиль остановиться и закончить конфликт в секторе Газа

Зеленский: Киев признает Палестину и призывает Израиль закончить конфликт в Газе

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Сингапуре заявил, чтобы Киев признает два государства: и Израиль, и Палестину. Его слова приводит «Страна.ua».

«И сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали», — подчеркнул политик.

Зеленский также объяснил свои слова в поддержку Израиля осенью 2023 года. Он напомнил, что после атаки террористов из движения ХАМАС на гражданское население страны она имеет право защищаться.

После того, как израильские военные вошли на территорию сектора Газа, где начался гуманитарный кризис, Украина выразила готовность оказывать гуманитарную помощь анклаву и призвала уважать международное право, сказал политик.

«Поэтому не путайте, пожалуйста, два периода и не смешивайте их в один», — заключил украинский лидер.

22 мая стало известно,что три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия — признали Палестину независимым государством. В ответ на это глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии для консультаций и пообещал серьезные последствия.

