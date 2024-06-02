В Венгрии заявили о готовности рассмотреть планы по достижению мира на Украине

Сийярто: Венгрия за все планы по Украине, нацеленные на достижение мира

Венгрия предлагает рассматривать все планы по Украине, которые нацелены на достижение мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По его словам, это дает надежду на то, что конфликт когда-нибудь будет урегулирован. «Когда речь идет о достижении мира, мы поддерживаем рассмотрение всех планов, которые находятся в стадии подготовки или которые уже готовы», — подчернкнул глава ведомства.

Дипломат ответил, почему Будапешт заблокировал резолюцию Совета Европы по Украине. По его словам, в документе предлагалась только «мирная формула» Владимира Зеленского. «Почему мы должны исключать хотя бы рассмотрение или исследование тех мирных планов, которые подготовлены кем-то еще, а не президентом Зеленским?» — отметил глава МИД.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия отказывается от участия в долгосрочном плане стран НАТО по оказанию помощи Украине. Он подчеркнул, что эта идея является «безумной миссией» Североатлантического альянса.