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21:45, 2 июня 2024Мир

В Венгрии заявили о готовности рассмотреть планы по достижению мира на Украине

Сийярто: Венгрия за все планы по Украине, нацеленные на достижение мира
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Венгрия предлагает рассматривать все планы по Украине, которые нацелены на достижение мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По его словам, это дает надежду на то, что конфликт когда-нибудь будет урегулирован. «Когда речь идет о достижении мира, мы поддерживаем рассмотрение всех планов, которые находятся в стадии подготовки или которые уже готовы», — подчернкнул глава ведомства.

Дипломат ответил, почему Будапешт заблокировал резолюцию Совета Европы по Украине. По его словам, в документе предлагалась только «мирная формула» Владимира Зеленского. «Почему мы должны исключать хотя бы рассмотрение или исследование тех мирных планов, которые подготовлены кем-то еще, а не президентом Зеленским?» — отметил глава МИД.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия отказывается от участия в долгосрочном плане стран НАТО по оказанию помощи Украине. Он подчеркнул, что эта идея является «безумной миссией» Североатлантического альянса.

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      Марина Совина
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