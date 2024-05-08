В Венгрии назвали помощь стран НАТО Украине «безумной миссией»

Reuters: Венгрия отказалась принимать долгосрочный план НАТО помощи Украине

Венгрия отказывается от участия в долгосрочном плане стран НАТО по оказанию помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова передает Reuters.

«Венгрия не будет участвовать в безумной миссии НАТО, несмотря на все давление», — сообщил дипломат.

4 апреля страны Североатлантического альянса решили начать разрабатывать план долгосрочной военной поддержки Украины путем создания фонда в 100 миллиардов евро.

Ранее Сийярто раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Он подчеркнул, что эскалация была бы очень опасной, отметив, что венгры не хотят третьей мировой войны. Дипломат также призвал страны Запада искать возможности разрешения конфликта путем прекращения огня и начала мирных переговоров.