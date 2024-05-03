Глава МИД Венгрии раскритиковал слова Макрона об отправке войск на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал возможным расширение масштабов войны на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявления президента Франции Эманнуэля Макрона о потенциальной отправке западных войск на Украину. Об этом он сказал в эфире французского телеканала LCI, передает ТАСС.

«Мы находимся рядом с конфликтом и прекрасно понимаем, что если западные войска будут на территории Украины, то масштабы войны значительно возрастут», — сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что эскалация была бы очень опасной, отметив, что венгры не хотят третьей мировой войны. Сийярто также призвал Запад искать возможности разрешения конфликта путем прекращения огня и начала мирных переговоров.

2 мая Макрон заявил, что Франция все еще допускает отправку войск на Украину. Он также в очередной раз подтвердил намерение и дальше помогать Киеву оружием. При этом глава государства подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.