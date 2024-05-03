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23:45, 3 мая 2024Мир

Глава МИД Венгрии раскритиковал слова Макрона об отправке войск на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал возможным расширение масштабов войны на Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявления президента Франции Эманнуэля Макрона о потенциальной отправке западных войск на Украину. Об этом он сказал в эфире французского телеканала LCI, передает ТАСС.

«Мы находимся рядом с конфликтом и прекрасно понимаем, что если западные войска будут на территории Украины, то масштабы войны значительно возрастут», — сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что эскалация была бы очень опасной, отметив, что венгры не хотят третьей мировой войны. Сийярто также призвал Запад искать возможности разрешения конфликта путем прекращения огня и начала мирных переговоров.

2 мая Макрон заявил, что Франция все еще допускает отправку войск на Украину. Он также в очередной раз подтвердил намерение и дальше помогать Киеву оружием. При этом глава государства подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.

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      Сергей Грехов
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