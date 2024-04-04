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18:12, 4 апреля 2024Мир

В НАТО начали разрабатывать структуры долгосрочной военной поддержки Украины

Столтенберг: НАТО разработает структуры долгосрочной военной поддержки Украины

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force

Главнокомандующий силами НАТО в Европе начал разрабатывать структуры долгосрочной военной поддержки Украины. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Союзники понимают срочность предоставления помощи», — указал он, подчеркнув, что для этого необходимы долгосрочные планы финансирования военных поставок.

При этом Столтенберг признал, что страны НАТО могут не успеть поставить Киеву достаточно оружия для остановки российского наступления. По его мнению, наступательные действия России наблюдаются «по всему фронту» уже сейчас.

Ранее Столтенберг предложил сделать военные поставки Украине обязательными. По его словам, помощь Киеву со стороны НАТО необходимо гарантировать, поскольку она составляет основу всей поддержки Вооруженных сил Украины.

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      Дмитрий Попов
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