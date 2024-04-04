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12:12, 4 апреля 2024Мир

Генсек НАТО предложил сделать поставки оружия Украине обязательными

Столтенберг: Украина должна получать оружие в виде обязательных поставок от НАТО

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Украина должна получать оружие в виде обязательных долгосрочных поставок от НАТО. Такую идею предложил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

По словам генсека, необходимо, чтобы украинская сторона в меньшей степени зависела от добровольных поставок оружия. Он уточнил, что на заседании глав МИД стран НАТО обсуждалась тема создания более сильной институционализированной структуры по обеспечению безопасности Украины.

«99 процентов всей военной помощи Украине идет от стран НАТО, но надо гарантировать, что это все предсказуемо и справедливо распределено между странами альянса», — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что Запад хочет заставить всех членов Североатлантического альянса помогать Украине. Он отметил, что западные страны намерены сделать добровольную помощь Киеву обязательной.

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      Виктория Кондратьева
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