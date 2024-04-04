Лавров заявил о попытках заставить НАТО помогать Украине ради войны с Россией

Лавров: Запад хочет заставить всех членов НАТО помогать Украине

Запад пытается заставить всех членов Североатлантического альянса (НАТО) подписаться под обязательной помощью Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, это связано с желанием западных стран продолжать войну с Россией.

«Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО», – сказал Лавров.

Аналогичные заявления глава МИД России делал в феврале. На конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине, он заявил, что Европейский союз (ЕС) руководствуется планами по поставке Украине дальнобойных вооружений, чтобы «достать до сердца России».

По его информации, внешнеполитическая служба Евросоюза составила рекомендации для Украины, исходя из ее неизбежного военного проигрыша.