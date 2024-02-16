Лавров заявил о планах ЕС дотянуться до сердца России

Лавров: ЕС руководствуется планами по поставке дальнобойного оружия Украине

Европейский союз (ЕС) руководствуется планами по поставке Украине дальнобойных вооружений, чтобы «достать до сердца России». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине, трансляция которой доступна на YouTube.

Лавров прокомментировал военную помощь ЕС Украине. По его информации, внешнеполитическая служба Евросоюза составила рекомендации для Украины, исходя из ее неизбежного военного проигрыша.

«Нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они "доставали до сердца России", как Евросоюз это описывает», — заявил глава МИД России. По его мнению, это нужно для распространения паники в российском обществе.

Дипломат добавил, что Западом фактически объявлена война. Он отметил, что инструкторы следят за планированием Генерального штаба Вооруженных сил Украины и помогают наводить удары украинских военных.

Ранее Лавров заявил о попытках западных стран охмурить мир «формулой мира» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Запад приписывает государства глобального большинства в сторонники идеи Зеленского после согласия с любым из десяти пунктов.