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11:45, 16 февраля 2024Мир

Лавров заявил о попытках западных стран охмурить мир идеями Зеленского

Лавров: западные страны пытаются охмурить мир «формулой мира» Зеленского

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Западные страны пытаются «охмурить» государства глобального большинства для присоединения к «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине, трансляция которой доступна на YouTube.

«И в последнее время [западные страны] стали пытаться затащить на поддержку этой формулы страны глобального большинства. Расчет прямо совсем на наивных людей, неискушенных даже не только в дипломатии, а просто в нормальном общении между взрослыми», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

В 2022 году Зеленский отказался от выполнения Минских соглашений с Россией и выдвинул требования, составляющие так называемую формулу мира. Он потребовал выполнения ряда условий, среди которых полное прекращение огня, восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы и возвращение Украины к границам 1991 года. Их целесообразность он обосновал «Уставом ООН и нормами международного права».

Представители Министерства иностранных дел России подчеркнули ультимативность и нереалистичность условий Зеленского.

14 февраля Лавров сообщил о продолжении давления со стороны Запада на Россию с целью исключить ее из глобальных процессов.

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      Лина Пивоварова
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