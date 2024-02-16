Лавров заявил о попытках западных стран охмурить мир идеями Зеленского

Лавров: западные страны пытаются охмурить мир «формулой мира» Зеленского

Западные страны пытаются «охмурить» государства глобального большинства для присоединения к «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине, трансляция которой доступна на YouTube.

«И в последнее время [западные страны] стали пытаться затащить на поддержку этой формулы страны глобального большинства. Расчет прямо совсем на наивных людей, неискушенных даже не только в дипломатии, а просто в нормальном общении между взрослыми», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

В 2022 году Зеленский отказался от выполнения Минских соглашений с Россией и выдвинул требования, составляющие так называемую формулу мира. Он потребовал выполнения ряда условий, среди которых полное прекращение огня, восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы и возвращение Украины к границам 1991 года. Их целесообразность он обосновал «Уставом ООН и нормами международного права».

Представители Министерства иностранных дел России подчеркнули ультимативность и нереалистичность условий Зеленского.

14 февраля Лавров сообщил о продолжении давления со стороны Запада на Россию с целью исключить ее из глобальных процессов.