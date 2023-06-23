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08:45, 23 июня 2023Силовые структуры

ФСБ задержала пять граждан с радиоактивным цезием на 3,5 миллиона долларов

ФСБ задержала пять человек, пытавшихся вывезти радиоактивный цезий для дискредитации ВС РФ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала пять человек, пытавшихся вывезти радиоактивный цезий для дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, сотрудники спецслужбы совместно с МВД выявили группу, которая незаконно покупала цезий, чтобы потом вывезти заграницу. Отмечается, что задержанными курировал гражданин Украины. Всего фигуранты планировали перевезти один килограмм радиоактивного цезия-137 на 3,5 миллиона долларов. Они собирались использовать его для поставок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России в ходе специальной военной операции (СВО).

Сейчас задержанные уже арестованы. Возбуждено дело по статье 220 («Незаконное обращение с радиоактивными веществами») и статье 30, статье 226.1 («Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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