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09:15, 23 июня 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ пятерых мужчин с радиоактивным цезием для Украины попало на видео

ФСБ показала видео задержания 5 мужчин с радиоактивным цезием и признанием ими вины
Начало событий в новости ФСБ задержала пять граждан с радиоактивным цезием на 3,5 миллиона долларов

ФСБ показала видео с подозреваемыми в попытке вывезти из России один килограмм радиоактивного цезия-137. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны переговоры и перемещения пятерых мужчин, которые приобрели и готовились к контрабанде ядерного груза. Один из них говорит, что у него гражданство России, Украины и Донецкой народной республики, и признается в содеянном.

Ранее 23 июня ФСБ заявила о раскрытии планов по доставке на Украину цезия с целью использования его в зоне спецоперации для провокации против России. Подозреваемых арестовали, против них возбуждено уголовное дело.

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    Любовь Ширижик
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