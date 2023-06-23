Задержание ФСБ пятерых мужчин с радиоактивным цезием для Украины попало на видео

ФСБ показала видео задержания 5 мужчин с радиоактивным цезием и признанием ими вины

ФСБ задержала пять граждан с радиоактивным цезием на 3,5 миллиона долларов

Начало событий в новости ФСБ задержала пять граждан с радиоактивным цезием на 3,5 миллиона долларов

ФСБ показала видео с подозреваемыми в попытке вывезти из России один килограмм радиоактивного цезия-137. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны переговоры и перемещения пятерых мужчин, которые приобрели и готовились к контрабанде ядерного груза. Один из них говорит, что у него гражданство России, Украины и Донецкой народной республики, и признается в содеянном.

Ранее 23 июня ФСБ заявила о раскрытии планов по доставке на Украину цезия с целью использования его в зоне спецоперации для провокации против России. Подозреваемых арестовали, против них возбуждено уголовное дело.