Россияне назвали частую причину конфликтов на работе

SuperJob: 34 процента россиян часто ссорятся на работе из-за использования кондиционера

Более 30 процентов россиян ссорятся на работе из-за кондиционеров. Частую причину конфликтов в офисах они назвали в рамках исследования сервиса SuperJob. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Из-за использования кондиционеров на работе конфликтуют 34 процента россиян. При этом 47 процентов заявили, что не ссорятся из-за подобного вопроса.

Работники, которым от 35 до 44 лет, чаще остальных говорят о разногласиях по поводу использования кондиционеров (36 процентов). При этом среди опрошенных моложе 34 лет о подобных конфликтах заявили 29 процентов. Мужчины рассказывают о таких ссорах чаще женщин (36 процентов против 33 процентов соответственно).

Ранее среди причин стресса на работе россияне назвали поведение коллег, плохое отношение начальства к подчиненным, а также непрофессионализм сослуживцев и руководства и низкий уровень заработка.