В Кремле оценили высказывание Обамы про русских в Крыму

Песков: в словах Обамы про поддержку России жителями Крыма есть рациональное зерно

В словах бывшего американского президента Барака Обамы про поддержку России проживающими в Крыму русскими есть рациональное зерно. Так его заявления прокомментировал пресс-секретарь российского лидера и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

« Безусловно, такие рациональные зерна [в заявлениях Обамы] содержатся», — ответил он, добавив, что «практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации, это тоже не секрет».

По словам Пескова, до проведения референдума о воссоединении Крыма с Россией большая часть политических сил полуострова поддерживала идею развития добрососедских отношений с Москвой.

Ранее Обама заявил, что многие русскоязычные жители Крыма действительно хотели войти в состав России в 2014 году. «В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия», — признал Обама, добавив, что в те годы внутренняя украинская политика была более сложной и «даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России».