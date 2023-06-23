Чехия заявила об информационной войне с Россией

Президент Чехии Павел: Прага ведет с Россией информационную войну

Чехия сталкивается с гибридными и информационными операциями России и вынуждена отвечать на них, в том числе способствуя победе Киева в конфликте на Украине и выступая за международную изоляцию Москвы. Об этом высказался чешский президент Петр Павел на конференции «Медиа и Украина» в Праге, сообщает портал Euractiv.

«Мы и дальше будем укреплять нашу способность противостоять гибридным действиям России. Мы хотим и впредь ограничивать контакты с Россией лишь базовым уровнем в точно определенных областях. Мы будем поддерживать российское гражданское общество и правозащитников», — заявил Павел, добавив, что в день проведения конференции сайты чешских СМИ подверглись хакерским атакам.

Ранее Павел призвал спецслужбы стран Запада к пристальному наблюдению за уехавшими из России, которые не согласны с политикой Москвы. Глава государства назвал россиян гражданами страны, ведущей «агрессивную войну». «Мне может быть жаль этих людей, но, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, тогда все японское население, проживающее в США, также находилось под строгим режимом наблюдения», — заключил он.

