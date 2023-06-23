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01:54, 23 июня 2023Мир

Премьер Индии назвал США партнером Нью-Дели в области обороны

Премьер Индии Моди назвал США одним из самых важных партнеров Нью-Дели в области обороны

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал США одним из ключевых партнеров Нью-Дели в области обороны. Такое заявление он сделал, выступая в конгрессе США, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня США стали «одним из самых важных партнеров» Индии в оборонной сфере. Моди напомнил, что Вашингтон и Нью-Дели работают вместе «в космосе и на морях, в науке и торговле, в сельском хозяйстве и финансах, в искусстве и искусственном интеллекте».

Ранее президент США Джо Байден назвал конструктивными переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время совместной пресс-конференции. Американский политик подчеркнул, что на данный момент партнерство между США и Индией является более динамичным, чем когда-либо в истории.

Премьер Индии Нарендра Моди приехал в США с официальным визитом 21 июня. Встреча лидеров двух стран проходит в Вашингтоне.

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    Марина Совина
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