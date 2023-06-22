Байден рассказал об определяющих XXI век связях США

Байден: связи между США и Индией будут одними из определяющих облик XXI века

Связи между США и Индией будут одними из определяющих облик XXI века. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, встречая в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди, передает РИА Новости.

«Две великие нации, два великих друга, которые определят курс XXI века», — отметил политик, подчеркнув, что гордится встречей с Моди.

«Мы находимся в критически важном моменте истории, который выпадает раз в несколько поколений, и те решения, которые мы принимаем сегодня, будут влиять на жизни будущих поколений», — рассказал Байден.

Ранее экс-посол Индии в США Мира Шанкар заявила, что Вашингтон пришел к пониманию позиции Индии в отношении России. По ее словам, США обратили внимание, что у Дели есть стратегические императивы в отношении Москвы. Дипломат отметила, что «обеим странам приходится преодолевать свои различные точки зрения по Украине».