США пришли к пониманию позиции Индии в отношении России

Экс-посол Индии в США: Вашингтон понял, что у Индии есть императивы в отношении России

Экс-посол Индии в США Мира Шанкар заявила, что Вашингтон пришел к пониманию позиции Индии в отношении России. Своим мнением она поделилась в преддверии визита индийского премьера Нарендры Моди в США, передает РИА Новости.

По словам Шанкар, США обратили внимание, что у Индии есть стратегические императивы в отношении России. Дипломат отметила, что «обеим странам приходится преодолевать свои различные точки зрения по Украине».

Экс-посол отметила, что в конгрессе США обеспокоены тем, какие меры Вашингтон может предпринять, чтобы «отвадить Индию от России» или уменьшить зависимость Индии от России в области оборонного оборудования.

«Но Индия четко объяснила свою позицию как по своим связям с Россией, так и по российско-украинскому конфликту», —заверила Шанкар, объяснив, что Дели нацелен на модернизацию мощностей страны.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что после начала российской спецоперации на Украине США и их союзники усилили давление на Индию из-за ее «взвешенной политики» в отношениях с Москвой.