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08:35, 23 июня 2023Среда обитания

Россиян предупредили о правилах установки кондиционеров

Эксперт Космынин: при установке кондиционера нужно соблюдать несколько правил

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Владельца квартиры могут обязать демонтировать кондиционер, если он был установлен с нарушением требований и мешает соседям. Об этом россиян в беседе с РИА Новости предупредили эксперты.

Начальник отдела судебной работы ТПХ «Русклимат» Максим Космынин уточнил, что при установке кондиционера нужно соблюдать несколько правил. Работы необходимо согласовать с соседями. Однако, если здание относится к объектам культурного наследия, то установить сплит-систему не получится.

Что касается внешнего блока кондиционера, то он должен быть закреплен на прочной стене. К тому же нельзя допускать отведение конденсатной воды по фасаду, на подоконник соседей или на площадки перед подъездами. Она должна уходить в канализацию.

«При нарушении данных требований, собственника помещения могут заставить демонтировать наружный блок кондиционера в принудительном порядке и обязать провести работы по восстановлению фасада», — заявила специалист юридической фирмы «Интерцессия» Анастасия Чумак.

Ранее эксперт Валерий Метко рассказал, что в процессе поиска мастера для установки кондиционера стоит руководствоваться принципом сарафанного радио. Так, стоит узнать о хороших специалистах у знакомых и друзей, которые остались довольны работой.

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    Нина Ташевская
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