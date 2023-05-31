Россиянам дали совет по установке кондиционера

Эксперт Метко: искать мастера по установке кондиционера стоит через сарафанное радио

В процессе поиска мастера для установки кондиционера стоит руководствоваться принципом сарафанного радио. Об этом в разговоре с News.ru рассказал эксперт по кондиционерам Валерий Метко.

Он уточнил, что некоторые домовладельцы устанавливают кондиционеры не через компанию, а ищут мастеров по объявлениям. В таком случае россиянам дали совет узнать о хороших специалистах у знакомых и друзей, которые остались довольны работой.

«Перед тем как приглашать монтажника, обязательно посмотрите в интернете ролики, как правильно устанавливать кондиционер, потому что куча дилетантов, которые хотят заработать, а потом люди жалуются, что заплатили много денег и ничего не работает», — уточнил Метко.

По словам специалиста, обычно качественная установка обходится в пределах 7–12 тысяч рублей. В таком ценовом диапазоне работают хорошие мастера с качественными материалами.

Ранее эксперты «ВсеИнструменты.ру» отметили, что кондиционер лучше всего покупать осенью, при этом внимание в первую очередь стоит обращать на мощность охлаждения и энергоэффективность модели. Так, летом спрос на кондиционеры растет, из-за чего цены на них повышаются.