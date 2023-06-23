Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации ВСУ

Президент Украины Зеленский заявил, что неприглашение Киева в НАТО демотивирует ВСУ

Неприглашение Киева в НАТО на саммите в Вильнюсе демотивирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си», отрывок опубликован в Telegram-канале политика.

«Плохая реакция [на заявление генсека НАТО]. [Йенс] Столтенберг знает мою позицию — она, как и в любом вопросе, у меня всегда абсолютно прямая и открытая. Позиция: я считаю, что это — "кинуть" наше государство и наших военных, это — демотивировать нашу армию», — выступил он с обвинением в адрес генсека альянса.

Зеленский добавил, что полностью демотивировать Украину таким образом нельзя, но приглашение в НАТО «очень важно».

Ранее Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что двери туда для Киева остаются открытыми. По его словам, все члены блока готовы принять Украину в НАТО после завершения конфликта.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Киев ожидает получить приглашение с «открытой датой» по вступлению в НАТО.