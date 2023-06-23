В Запорожской области обвинили Украину в изготовлении «грязной бомбы»
Украинские власти пытаются приобрести радиоактивные изотопы для изготовления «грязной бомбы» и организации провокации против России. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Киевский режим стремится приобрести радиоактивный изотоп российского происхождения для создания "грязной бомбы"», — сказал он.
По его словам, можно определить место происхождения изотопа. Поэтому «грязная бомба» из российских изотопов будет идентифицирована специалистами как российская.
«Если бы данный изотоп был распространен в случае взрыва или просто загрязнения почвы на территории южнорусских земель постукраинского пространства, то сразу бы посыпались обвинения, что это все сделала Россия», — сказал он.
Рогов предположил, что провокацию с «грязной бомбой» можно провести на территории Запорожской области.
«Грязная бомба» — это самое примитивное оружие массового поражения, для которого используются изотопы радиоактивных веществ и обычная взрывчатка. Взрыв распыляет по прилегающей поверхности изотопы, таким образом заражая почву и окружающую среду радиацией.
Ранее ФСБ задержала пять человек, пытавшихся вывезти радиоактивный цезий. Их курировал гражданин Украины.