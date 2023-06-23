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13:43, 23 июня 2023Бывший СССР

В Запорожской области обвинили Украину в изготовлении «грязной бомбы»

Рогов: Украина пытается приобрести радиоактивные изотопы для провокации против России

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украинские власти пытаются приобрести радиоактивные изотопы для изготовления «грязной бомбы» и организации провокации против России. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим стремится приобрести радиоактивный изотоп российского происхождения для создания "грязной бомбы"», — сказал он.

По его словам, можно определить место происхождения изотопа. Поэтому «грязная бомба» из российских изотопов будет идентифицирована специалистами как российская.

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«Если бы данный изотоп был распространен в случае взрыва или просто загрязнения почвы на территории южнорусских земель постукраинского пространства, то сразу бы посыпались обвинения, что это все сделала Россия», — сказал он.

Рогов предположил, что провокацию с «грязной бомбой» можно провести на территории Запорожской области.

«Грязная бомба» — это самое примитивное оружие массового поражения, для которого используются изотопы радиоактивных веществ и обычная взрывчатка. Взрыв распыляет по прилегающей поверхности изотопы, таким образом заражая почву и окружающую среду радиацией.

Ранее ФСБ задержала пять человек, пытавшихся вывезти радиоактивный цезий. Их курировал гражданин Украины.

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    Александр Слабиев
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