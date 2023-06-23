Визит главы МЧС в ДНР показали на видео

Глава МЧС России Куренков посетил с рабочим визитом Донецкую народную республику

Глава МЧС России Александр Куренков посетил с рабочим визитом Донецкую народную республику (ДНР). Кадры с ним показала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Врио главы региона Денис Пушилин сообщил, что 20 сотрудников МЧС ДНР получили медали «За храбрость» и «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», а также нагрудные знаки МЧС России «За заслуги».

«Александр Куренков отметил, что сотрудники спасательного ведомства региона свои задачи выполняют на пять с плюсом, рискуя собственной жизнью, спасают другие», — написал Пушилин.

В феврале в один из многоквартирных жилых домов в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины попал взрывоопасный предмет, из-за чего обрушились перекрытия между пятым и четвертым этажами.