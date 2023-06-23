В России отремонтируют более 1,8 тысячи километров дорог к туристическим местам

Вице-премьер Хуснуллин: в 2023 отремонтируют 1800 километров дорог к туристическим местам

В России в 2023 году планируют отремонтировать более 1800 километров дорог, ведущих к популярным среди туристов местам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в этом году власти намерены отремонтировать около 320 участков региональных трасс и городских улиц.

Хуснуллин также отметил, что за 4 года благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в стране уже обновили больше шести тысяч километров дорог, ведущих к туристическим местам.

«Стараемся работать так, чтобы и сама дорога к популярным достопримечательностям и уникальным природным комплексам была отдельным приятным впечатлением для путешественников», — резюмировал вице-премьер, добавив, что он и сам все свои последние отпуски проводил в России.

Ранее стало известно, что на алтайском курорте захотели создать музей Николая Рериха.