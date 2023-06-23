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14:37, 23 июня 2023Моя страна

На алтайском курорте захотели создать музей Николая Рериха

Президент Сбербанка Греф: музей Николая Рериха появится на алтайском курорте Манжерок

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Музей, посвященный русскому художнику и писателю Николаю Рериху, захотели создать в Республике Алтай. Как уточняет со ссылкой на президента и председателя правления Сбербанка России Германа Грефа ТАСС, культурное учреждение планируется создать на курорте Манжерок.

Рассказывая об имеющихся планах, Греф отметил, что в отеле на каждом из этажей есть две рекреации. Одну из них, по его словам, собираются тематизировать под творчество Рериха.

Вместе с тем авторы инициативы намерены создать в упомянутом месте еще и библиотеку, где все желающие смогут ознакомиться с его книгами и трудами. «Посмотрим, насколько это будет пользоваться спросом. <…> Я думаю, что после этого, скорее всего, мы при строительстве предусмотрим отдельное здание для музея Рериха», — добавил глава Сбера.

Ранее туристический сервис Tripadvisor назвал лучшие достопримечательности мира. В основу рейтинга легли отзывы путешественников из разных стран в период с мая 2022 года по апрель 2023-го.

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