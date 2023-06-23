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17:07, 23 июня 2023Ценности

Стилистка перечислила способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

Стилистка Макхейл: отвлечь внимание от проблемных зон помогут яркие цветочные принты

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стилистка Эбби Макхейл из Великобритании перечислила способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам специалистки, платья с горизонтальными полосами помогут создать силуэт «песочные часы». При этом линии должны быть тонкими в области талии и расширяться к груди и бедрам. В то же время посредством нарядов с тонкими вертикальными полосами получится визуально удлинить фигуру, отметила эксперт.

Помимо того, вещи с градиентными принтами необходимо выбирать так, чтобы самые светлые их части приходились на те области тела, которые хочется подчеркнуть. «Наши глаза притягиваются сначала к более светлым оттенкам, затем к более темным», — пояснила Макхейл. Отвлечь внимание от проблемных зон помогут яркие цветочные принты.

Ранее стилистка Ксения Болилая назвала россиянкам подходящую любому типу фигуры летнюю одежду. Универсальными для всех типов телосложения специалистка посчитала платья-рубашки, платье с запахом и платье А-силуэта.

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    Алина Гостева
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