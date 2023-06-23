Российские дроны вычислили и уничтожили замаскированный опорник ВСУ

Минобороны: на запорожском направлении операторы дрона обнаружили и уничтожили опорник ВСУ

Российские войска обнаружили и уничтожили замаскированный в лесополосе опорник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

На опубликованном ролике видно, что дрон квадрокоптерного типа со взрывчаткой попадает по замаскированному опорному пункту в лесополосе. Сообщается, что в результате взрыва удалось уничтожить военных ВСУ и оружие.

Ранее на южнодонецком направлении операторам беспилотника были уничтожены грузовики ВСУ с вооружением и боекомплектами.