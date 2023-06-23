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11:34, 23 июня 2023Бывший СССР

Российские дроны вычислили и уничтожили замаскированный опорник ВСУ

Минобороны: на запорожском направлении операторы дрона обнаружили и уничтожили опорник ВСУ

Российские войска обнаружили и уничтожили замаскированный в лесополосе опорник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

На опубликованном ролике видно, что дрон квадрокоптерного типа со взрывчаткой попадает по замаскированному опорному пункту в лесополосе. Сообщается, что в результате взрыва удалось уничтожить военных ВСУ и оружие.

Ранее на южнодонецком направлении операторам беспилотника были уничтожены грузовики ВСУ с вооружением и боекомплектами.

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    Александр Слабиев
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