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11:49, 23 июня 2023Россия

Россиянин на авто вылетел в кювет, сбил газонокосильщика и попал на видео

В Приморье водитель улетел в кювет, сбил газонокосильщика и попал на видео

Житель Приморья на внедорожнике вылетел в кювет, сбил газонокосильщика, врезался в дерево и попал на видео. Кадры с камер наружного наблюдения в пятницу, 23 июня, публикует Telegram-канал Amur Mash.

ДТП произошло в городе Дальнегорске. Россиянин за рулем автомобиля Honda, двигаясь по Пионерской улице, резко свернул вправо и выехал на обочину. Под колеса попал 45-летний рабочий, который косил траву. Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги, вывихом плеча и ушибами.

Причины случившегося выясняются.

3 июня 12 машин столкнулись в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. По данным МЧС, пострадали 16 человек, 11 из которых госпитализировали.

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    Евгения Куликова
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