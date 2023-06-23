ООН уличили в проявлении двойных стандартов при оказании помощи Украине

Небензя заявил, что ООН проявляет двойные стандарты при оказании помощи Украине

ООН проявляет лицемерие при оказании гуманитарной помощи Украине. В этом организацию уличил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Трансляция с его выступлением доступна на YouTube.

«Мы неоднократно предлагали рассмотреть варианты доставки помощи из внутренних районов России по налаженным маршрутам, по которым уже осуществлялось снабжение Донбасса. Все эти предложения были отклонены ООН в угоду Киеву и его западным кураторам. В очередной раз указываем на двойные стандарты и откровенную политизацию гуманитарных задач», — заявил он.

По его словам, Россия неоднократно обращала внимание представителей ООН на отсутствие необходимых условий безопасности на фоне активных боевых действий, высоких рисков диверсий и провокаций, а также заминированность местности. Все это делает доступ через линию боевого соприкосновения невозможным, объяснил постпред.

Кроме того, он отметил, что руководство организации не рассматривало и не рассматривает никаких вариантов доставки помощи в новые российские регионы, кроме как из Киева, с пересечением линии боевого соприкосновения. По его мнению, главная причина таких жестких установок отнюдь не гуманитарная, а сугубо политическая — не помочь пострадавшим, а показать, что Киев якобы сохраняет контроль над этими территориями.

Ранее Небензя обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в том, что тот проигнорировал письмо Москвы о планах Киева взорвать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), отправленное еще 21 октября 2022 года. Российский дипломат выразил разочарование в связи с тем, что ООН ничего не сделала, чтобы предотвратить катастрофу.