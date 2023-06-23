Небензя обвинил генсека ООН в игнорировании предупреждений про Каховскую ГЭС

Небензя: генсек ООН проигнорировал письмо Москвы о планах Киева взорвать Каховскую ГЭС

Генсек ООН Антониу Гутерриш проигнорировал письмо Москвы о планах Киева взорвать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), отправленное еще 21 октября 2022 года. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, трансляция которого велась в YouTube-канале организации.

Российский дипломат обвинил Гуттериша в игнорировании всех предупреждений России и выразил разочарование в том, что ООН ничего не сделала, чтобы предотвратить катастрофу.

Ранее заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что разрушение Каховской ГЭС стало «самым серьезным на сегодняшний день нападением на гражданскую инфраструктуру». Однако точные обстоятельства произошедшего, по ее словам, пока остаются неясными.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В Кремле назвали произошедшее преднамеренной диверсией со стороны Киева, тогда как власти Украины, напротив, обвинили Москву в разрушении ГЭС и заявили о планах подать иск в Международный уголовный суд.