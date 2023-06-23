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18:33, 23 июня 2023Мир

В ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС

В ООН заявили, что последствия разрушения Каховской ГЭС оказались масштабными

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Последствия разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оказались масштабными. При этом точные обстоятельства произошедшего пока остаются неясными. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло, пишет РИА Новости.

По ее словам, разрушение Каховской ГЭС стало «самым серьезным на сегодняшний день нападением на гражданскую инфраструктуру». ДиКарло назвала произошедшее катастрофой, «которая будет иметь огромные неблагоприятные последствия».

Ранее в июне временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нижнее течение Днепра после инцидента с Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы. Он объяснил, что значительный объем токсичных веществ выбрасывается из Днепра в Черное море и движется по направлению к Одессе, а также к Румынии и Болгарии.

Помимо этого, член Общественной палаты Московской области Александр Кумохин рассказал про опасность колодцев для жителей Херсонской области. Такая колодезная вода быть заражена бактериями. Кроме того, опасность представляют скотомогильники с инфекцией и затопленные поля, с которых вымываются в Черное море различные пестициды.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В итоге из-за многочисленных обстрелов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в МУС.

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    Варвара Кошечкина
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