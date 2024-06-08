Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
Сегодня
16:00 (Мск)
Ясмин Паолини
Ролан Гаррос (ж)
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 1-й матч
Мексика
Завтра
04:00 (Мск)
Бразилия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Александр Зверев
Завтра
16:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Ролан Гаррос (м)
14:34, 8 июня 2024Спорт

В Париже заметили рекламу Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

В Париже заметили рекламу Олимпиады-2024 с Еленой Исинбаевой и флагом России

В Париже появился плакат с рекламой Олимпийских игр 2024 года, на котором изображена легкоатлетка Елена Исинбаева с флагом России. Баннер заметил муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене, Владас Ласицкас и сообщил об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На плакате Исинбаева изображена со спины после победы в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. РИА Новости отмечают, что реклама была разработана компанией Iceberg в мае 2020 года.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. На соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Расследование убийства певца Игоря Талькова завершено спустя 33 года. Главный подозреваемый бежал в Израиль

      В России заявили о праве ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию

      В Рособрнадзоре оценили досмотр школьников перед ЕГЭ

      В Париже заметили рекламу Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

      В Крыму назвали дальнейшие планы по национализации украинского имущества

      Вылетающий из аэропорта пассажирский Boeing с горящим двигателем попал на видео

      Шольц обратился к Путину с посланием по Украине

      Люся Чеботина пригрозила завершить карьеру в случае принятия закона о дресс-коде

      Назван организатор увольнения Залужного с поста главкома ВСУ

      Дуэль российского БТР и БМП Bradley ВСУ в ДНР попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше