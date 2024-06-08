В Париже заметили рекламу Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

В Париже заметили рекламу Олимпиады-2024 с Еленой Исинбаевой и флагом России

В Париже появился плакат с рекламой Олимпийских игр 2024 года, на котором изображена легкоатлетка Елена Исинбаева с флагом России. Баннер заметил муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене, Владас Ласицкас и сообщил об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На плакате Исинбаева изображена со спины после победы в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. РИА Новости отмечают, что реклама была разработана компанией Iceberg в мае 2020 года.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. На соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.