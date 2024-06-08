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14:29, 8 июня 2024Мир

Шольц обратился к Путину с посланием по Украине

Шольц: Путин должен признать, что Украине нельзя диктовать условия капитуляции

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по поводу Украины. Оно было опубликовано в аккаунте политика в социальной сети X (бывший Twitter).

Шольц заявил, что Украина сильна, ее «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции», и российский лидер «должен, наконец, признать это». «Для Украины может быть только справедливый мир. Мы неустанно трудимся ради такого справедливого мира», — написал он.

Ранее Шольц заявил, что «мирная конференция» в Швейцарии не призвана стать началом переговоров о мире. Канцлер Германии отметил, что ее целью является привлечение большего количества стран на сторону Киева.

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      Никита Савин
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