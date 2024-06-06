Шольц призвал снизить ожидания от мирной конференции по Украине

Шольц: цель мирной конференции — привлечь на сторону Киева больше стран

Целью мирной конференции по Украине в Швейцарии является привлечение большего количества стран на сторону Киева. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию его выступления вел телеканал Tagesschau.

«Всем нужно это понять, на саммите не будет никаких мирных переговоров (...) Цель запланированной мирной конференции по Украине — привлечь на сторону Киева как можно больше стран», — сообщил канцлер.

Он подчеркнул, что конференция в Швейцарии не призвана стать началом переговоров о мире.

2 мая Швейцария пригласила более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств принять участие в первой мирной конференции по Украине с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.

Ранее швейцарские СМИ назвали мирную конференцию по Украине «мошенничеством года». Также издания называют будущие переговоры «дорогим пиар-шоу» и «лицемерием».