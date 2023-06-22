Сальдо сообщил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения Каховской ГЭС

Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы. Об этом в эфире радиостанции «Таврия» рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, беседу он выложил в своем Telegram-канале..

Он объяснил, что птицы начали хватать задохнувшуюся из-за обмеления рыбу и нести ее дальше. В результате значительный объем токсичных веществ выбрасывается из Днепра в Черное море и движется в сторону как украинской Одессы, так и в направлении Румынии и Болгарии.

Ранее Сальдо сообщил, что вода сошла более чем с половины домов, которые были затоплены в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, в них вернулись более 300 человек.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и указали на необходимость изучения последствий.