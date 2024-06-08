Вылетающий из аэропорта пассажирский Boeing с горящим двигателем попал на видео

Пассажирский Boeing, вылетавший из Торонто, попал на видео с горящим двигателем

Самолет авиакомпании Air Canada, вылетавший из аэропорта Торонто с загоревшимся двигателем, попал на видео. Ролик и подробности инцидента публикует New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел с пассажирским Boeing, направлявшимся в Париж. На опубликованных кадрах видно, как лайнер отрывается от взлетно-посадочной полосы и в этот же момент его двигатель начинает искриться, а затем оттуда вырываются языки пламени.

Как прокомментировали в авиакомпании, сразу после взлета самолет с 389 пассажирами развернулся и совершил вынужденную посадку из-за неисправности. В аэропорту Торонто его встретили пожарные службы, из пассажиров никто не пострадал.