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14:31, 8 июня 2024Путешествия

Вылетающий из аэропорта пассажирский Boeing с горящим двигателем попал на видео

Пассажирский Boeing, вылетавший из Торонто, попал на видео с горящим двигателем

Самолет авиакомпании Air Canada, вылетавший из аэропорта Торонто с загоревшимся двигателем, попал на видео. Ролик и подробности инцидента публикует New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел с пассажирским Boeing, направлявшимся в Париж. На опубликованных кадрах видно, как лайнер отрывается от взлетно-посадочной полосы и в этот же момент его двигатель начинает искриться, а затем оттуда вырываются языки пламени.

Как прокомментировали в авиакомпании, сразу после взлета самолет с 389 пассажирами развернулся и совершил вынужденную посадку из-за неисправности. В аэропорту Торонто его встретили пожарные службы, из пассажиров никто не пострадал.

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      Марк Успенский
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