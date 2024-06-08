Игорь Тальков-младший высказался о результатах расследования дела его отца

Тальков-младший: все участники дела моего отца — жертвы

Сын советского певца Игоря Талькова прокомментировал результаты расследования дела его отца. Интервью с Игорем Тальковым-младшим публикует в своем Telegram-канале издание NEWS.ru.

«Мое мнение — все участники, фигурирующие в этом деле, в этой потасовке — Шляфман, Игорь Малахов, Азиза — все жертвы», — заявил музыкант. Он также отметил, что Шляфман, которого обвиняют в преступлении, был «лучшим директором его отца» и заявил, что выводы работы Следственного комитета России (СК РФ) «удобны» так как «Израиль не выдаст».

Тальков-младший также отметил, что его никогда не интересовало, кто именно стрелял в отца, а только причина случившегося. «Отец был выгоден для подготовки сознания людей перед уничтожением СССР, а после его уничтожения он очень быстро сориентировался, понял, что дело не в коммунистах, а в партократии, переключился на день сегодняшний», — высказался он.

Музыкант добавил, что Игорь Тальков начал выдвигать некие обвинения против Бориса Ельцина и «его убрали, чтобы другим неповадно было».

Ранее сообщалось, что СК РФ завершил расследование дела о расправе над певцом Игорем Тальковым. В преступлении официально обвинили концертного директора певца Валерия Шляфмана, который вскоре после случившегося перебрался в Израиль.

