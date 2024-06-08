СКР завершил расследование убийства рок-музыканта и продюсера Игоря Талькова

Завершено расследование дела о расправе над певцом Игорем Тальковым, совершенном в 1991 году. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

В совершении преступления обвиняется экс-продюсер рок-музыканта Валерий Шляфман. В 1992 году он уехал в Израиль и сменил фамилию. В 2022 году следствие обращалось компетентным органам Израиля по поводу выдачи Шляфмана России.

В деле был второй подозреваемый

В 1992 году Шляфмана обвинили в непредумышленном преступлении. Однако в 2021-м следователи СК пришли к выводу, что в действиях концертного директора Талькова все же был умысел. Сейчас уголовное дело по статье 15, пункта «д» части 2 статьи 102 («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом») и пункта «д» части 2 статьи 102 (Убийство, совершенное общеопасным способом) УК РСФСР уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / Globallookpress.com

По версии следствия, в 1991 году Тальков вместе с другими музыкантами должен был выступать во Дворце спорта «Юбилейный». В день концерта очередность выступлений артистов поменялась, что стало причиной конфликта Талькова и командой певицы Азизы. Игорь Малахов, работающий тогда охранников Азизы, попытался ворваться в гримерку Талькова, но вместо этого лишь нарвался на потасовку с другими телохранителями.

В ходе конфликта Малахов достал оружие. В коридоре завязалась перестрелка, жертвой которой и стал Тальков. Изначально следователи подозревали Малахова в совершении преступления, однако позже выяснилась его непричастность.

В СК указали, что Шляфман давал показания на Малахова, так как следствие сначала подозревало именно его в убийстве Талькова. Кроме того, Шляфман убеждал других свидетелей повторять за ним тезисы и спрятал револьвер в гримерной певца.

Семья Талькова считает Шляфмана жертвой

В ходе расследования было допрошено более 150 свидетелей, «среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия». Также были проведены генетические исследования и допрошены эксперты, которые работали над делом в 1991-1992 годах.

В частности, у одного из них изъяли вырезы из рубашки Шляфмана со следами крови. Эти улики «имеют существенное значение для установления причастности фигуранта» к преступлению. В СК заявили, что теперь уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Сын знаменитого певца Игорь Тальков-младший прокомментировал изданию NEWS.ru ход расследования. По его словам, все замешанные в деле участники являются на самом деле жертвами. «Тот же Шляфман был лучшим директором у отца. То, что он в Израиль собирался, я даже знал, и в 1995-м, когда следствие шло, он не прятался», — объяснил он свою позицию.

Тальков-младший считает, что у убийства его отца могла быть политическая подоплека. По его мнению, певец критиковал первого президента России Бориса Ельцина. «Он как центровой партии начал петь другому центровому — Ельцину. Потом стал обвинять его, дал понять, что молчать не будет, и его убрали, чтобы другим неповадно было», — считает родственник артиста.

