СК России завершил расследование дела о расправе над певцом Тальковым

СКР: завершено расследование убийства певца Игоря Талькова

Завершено расследование дела о расправе над певцом Игорем Тальковым в 1991 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В совершении преступление обвиняется экс-продюсер рок-музыканта Талькова Валерий Шляфман. Уголовное дело по статье 15, пункта «д» части 2 статьи 102 («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом») и пункта «д» части 2 статьи 102 (Убийство, совершенное общеопасным способом) УК РСФСР уже направлено в суд для рассмотрения по существу. .

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта произошел конфликт между охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и певцом Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Последний вырвал из рук Малахова револьвер системы «Наган» и выстрелил, но попал в Талькова, который скончался на месте от ранения в грудь.