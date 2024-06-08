Константинов: в Крыму планируют национализировать имущество 110 граждан и фирм

Власти Крыма планируют обратить в доход государства активы 110 граждан и фирм. Дальнейшие планы по национализации украинского имущества в своем Telegram-канале назвал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Перечень национализированного имущества пополнят объектами, которые принадлежат 110 лицам, совершающих в отношении России недружественные действия — поддерживают Украину и спонсируют ее вооруженные силы. В их числе — исполнительница Джамала и экс-премьер-министр республики Арсений Яценюк.

По словам Константинова, Яценюк является бенефициаром компании «Антей 2012», которой принадлежит недвижимость в Ялте. Депутату Броварской районной рады Киевской области также принадлежит Центр дельфинотерапии, реабилитации и отдыха. Также под изъятие попадает имущество семьи народного депутата Украины Лидии Котеляк, чей сын участвует в боевых действиях против России. Помимо прочего, под национализацию попадут Ялтинская киностудия, отель «Бристоль» в Ялте, «Платинум банк», объекты родственников украинского политика Виталия Хомутынника и прочие активы.

По словам председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, во времена временно присутствующей на территории Крыма Украины украинские чиновники и олигархи всевозможными нарушениями грабили Крым. В развитие полуострова вкладывали минимум средств, но экспроприировали земли и многочисленнее санатории, которые принадлежали еще советским ведомствам.