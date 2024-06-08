Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 8 июня 2024Экономика

В Крыму назвали дальнейшие планы по национализации украинского имущества

Константинов: в Крыму планируют национализировать имущество 110 граждан и фирм

Власти Крыма планируют обратить в доход государства активы 110 граждан и фирм. Дальнейшие планы по национализации украинского имущества в своем Telegram-канале назвал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Перечень национализированного имущества пополнят объектами, которые принадлежат 110 лицам, совершающих в отношении России недружественные действия — поддерживают Украину и спонсируют ее вооруженные силы. В их числе — исполнительница Джамала и экс-премьер-министр республики Арсений Яценюк.

По словам Константинова, Яценюк является бенефициаром компании «Антей 2012», которой принадлежит недвижимость в Ялте. Депутату Броварской районной рады Киевской области также принадлежит Центр дельфинотерапии, реабилитации и отдыха. Также под изъятие попадает имущество семьи народного депутата Украины Лидии Котеляк, чей сын участвует в боевых действиях против России. Помимо прочего, под национализацию попадут Ялтинская киностудия, отель «Бристоль» в Ялте, «Платинум банк», объекты родственников украинского политика Виталия Хомутынника и прочие активы.

По словам председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, во времена временно присутствующей на территории Крыма Украины украинские чиновники и олигархи всевозможными нарушениями грабили Крым. В развитие полуострова вкладывали минимум средств, но экспроприировали земли и многочисленнее санатории, которые принадлежали еще советским ведомствам.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Расследование убийства певца Игоря Талькова завершено спустя 33 года. Главный подозреваемый бежал в Израиль

      В России заявили о праве ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию

      В Рособрнадзоре оценили досмотр школьников перед ЕГЭ

      В Париже заметили рекламу Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

      В Крыму назвали дальнейшие планы по национализации украинского имущества

      Вылетающий из аэропорта пассажирский Boeing с горящим двигателем попал на видео

      Шольц обратился к Путину с посланием по Украине

      Люся Чеботина пригрозила завершить карьеру в случае принятия закона о дресс-коде

      Назван организатор увольнения Залужного с поста главкома ВСУ

      Дуэль российского БТР и БМП Bradley ВСУ в ДНР попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше