Депутат Чепа: украинские олигархи всевозможными нарушениями грабили Крым

Украинские чиновники и олигархи всевозможными нарушениями грабили Крым, когда полуостров был в составе Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил национализацию активов украинских бизнесменов.

«Во времена временно присутствующей на территории Крыма Украины украинские чиновники и олигархи всевозможными нарушениями грабили Крым. В развитие Крыма, так как Крым был еще и Автономной Республикой в составе Украины, вкладывали минимум средств. Но экспроприировали земли, экспроприировали многочисленнее санатории, которые принадлежали различным еще советским ведомствам», — рассказал Чепа.

По словам депутата, многие предприятия украинские олигархи приобретали с большими нарушениями.

Я единственное могу добавить: почему так поздно это делается? Десять лет прошло. Это надо было делать десять лет назад относительно определенной группы товарищей Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Это ответный шаг на те незаконные действия Киева по экспроприации наших законно приобретенных объектов на территории Украины, таких как предприятия, банки, заводы и так далее. Все это забиралось», — заключил Чепа.

Ранее стало известно, в Госсовет Крыма поступил законопроект о национализации ряда предприятий, подготовленный антитеррористической комиссией. В новый пакет национализации вошли такие крупные активы, как парк-отель «Порто Маре» в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, и еще ряд объектов, «принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии».

